Weltpremiere des Kurzfilms
„When White Blankets“: Kitzbüheler Filmfestival als Bühne für Tiroler Künstlerin
Für das Buch zum Film wurde Nina Allmoslechner am vergangenen Wochenende in Regensburg die Silbermedaille des deutschen Fotobuch-Preises verliehen.
© Theresa Aigner
Nina Allmoslechner hat Anfang des Jahres ihr Buch präsentiert, in dem sie in Bildern das Gletschersterben über drei Generationen zeigt. Am Samstag feiert ihr Film, der auch aus den Super-8-Aufnahmen ihres Großvaters entstanden ist, beim Filmfestival Kitzbühel Weltpremiere.
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