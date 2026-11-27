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Nina Allmoslechner hat Anfang des Jahres ihr Buch präsentiert, in dem sie in Bildern das Gletschersterben über drei Generationen zeigt. Am Samstag feiert ihr Film, der auch aus den Super-8-Aufnahmen ihres Großvaters entstanden ist, beim Filmfestival Kitzbühel Weltpremiere.