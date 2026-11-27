volume_up Artikel anhören

Valencia – Der achtfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird in Valencia seine so erfolgreiche Motorrad-Karriere beenden. Eine Woche nach seinem Triumph in Portimao bestreitet der 33-jährige Spanier am Sonntag sein letztes Rennen. Dies gab sein Team Ducati am Freitag bekannt. „Es ist offiziell. Marc Marquez hat sich entschieden, sich aus der MotoGP zurückzuziehen. Der Große Preis von Valencia wird sein letztes Rennen als Profifahrer sein“, verlautbarte das Team.

Nur fünf Tage, nachdem er in einer emotionalen Siegerehrung den goldenen Weltmeister-Helm ausgerechnet von Motorrad-Legende Giacomo Agostini überreicht erhalten hatte, verabschiedet sich Marquez aus seinem geliebten Sport. Er und Agostini halten bei je acht Königsklassen-Titeln, Marquez verlässt den Sport als insgesamt zehnfacher Motorrad-Weltmeister. Marquez hatte 2010 bereits einen Titel in der 125-ccm-Klasse (heutige Moto3) sowie 2012 in der Moto2-Kategorie gewonnen. Mit dem achten WM-Erfolg hatte er Legende Valentino Rossi hinter sich gelassen. Den Gesamtrekord hält Agostini mit 15 Titeln. (APA/Reuters)