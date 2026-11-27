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Die Bundesregierung gibt sich beim Gewaltschutz engagiert. Der Rechnungshof sieht in einem aktuellen Prüfbericht aber Mängel bei der Umsetzung der Pläne.

Wien – Der Rechnungshof fordert die konsequente Umsetzung von Gewalt- und Opferschutzmaßnahmen – ausgerechnet während der laufenden Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Bereits 2023 hatte das Kontrollorgan Empfehlungen abgegeben. Vieles sei seither realisiert worden, fünf Punkte fehlen aber noch, hieß es am Freitag. Das betrifft etwa Fortbildungen für Richterinnen und Staatsanwälte, ein einheitliches Tool zur Einschätzung der Gefährdung und die Kriminalstatistik.

Von fehlender Strategie zu Nationalem Aktionsplan

Im vorherigen Bericht war das Fehlen einer langfristig angelegten Strategie im Gewaltschutz bemängelt worden. Im November 2025 beschloss die Regierung den Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit 158 Maßnahmen für die Jahr 2025 bis 2029. „Dass dieser Plan nun konsequent umgesetzt wird, erachtet der Rechnungshof als dringend geboten“, wurde unterstrichen.

Unterstützung für Exekutive bei häuslicher Gewalt

Der Rechnungshof streicht besonders hervor, dass entgegen seiner Empfehlung noch keine bundesweite Unterstützung für ersteinschreitende Polizeibeamte geschaffen wurde. Vorbild ist die Landespolizeidirektion Wien, die für den Bereich Gewalt in der Privatsphäre bereits über eine rund um die Uhr nutzbare Unterstützungsstruktur verfügt. Der Rechnungshof bleibt bei seiner Empfehlung an das Innenministerium, dies unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Aspekten allgemein einzuführen. Geprüft wurden im Wesentlichen die Jahre 2022 bis 2025.

Für die Beurteilung des Risikos und für die Identifizierung von Hochrisikofällen solle ein einheitliches Tool für die Gefährdungseinschätzung zur Verfügung stehen. „Das Innenministerium setzte auch diese Empfehlung nicht um, wiewohl es mit der Planung eines Projekts zum bundesweit einheitlichen Bedrohungsmanagement begonnen hatte“, so der Rechnungshof.

Fortbildung in der Justiz steht noch aus

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollten auf den Umgang mit Opfern „ausreichend sensibilisiert sein“ und über das nötige Spezialwissen verfügen. Sie sollen daher an Fortbildungen teilnehmen, nötigenfalls per Verpflichtung von Richterinnen und Richtern, war schon 2023 angeraten worden.

Der Rechnungshof prüft regelmäßig, ob die Politik hält, was sie verspricht und ob sie sorgsam mit Steuergeld umgeht. © APA/Schlager

Der Rechnungshof hatte außerdem empfohlen, Mindestinhalte für Schulungen zu erarbeiten, die auf die staatsanwaltliche Tätigkeit bei Fällen von Gewalt im sozialen Nahraum abgestimmt sind. Das Justizministerium erstellte ein Erstkonzept für den neuen Gewaltschutz-Lehrplan für Strafrichter bzw. Staatsanwältinnen. „Die absolvierten Schulungen wären als Mindestanforderung für ein Tätigwerden bei Fällen von Gewalt im sozialen Nahraum zu definieren“, so der Rechnungshof.

Defizite bei Daten

Defizite bestehen laut den Prüfenden bei den Daten zum Kriminalitätsgeschehen. Aussagekräftige Statistiken zum Beziehungsverhältnis von Tätern und Opfern fehlen. Nach wie vor könne nicht systematisch nachverfolgt werden, wie die Justiz polizeiliche Anzeigen erledigt. Daher könnten auch keine zuverlässigen Aussagen über Verurteilungsquoten oder die Sanktionierung geschlechterspezifischer Gewalt getroffen werden.

Der Rechnungshof hat aber auch Positives gefunden: So wurde die Empfehlung für die bundesweite Ausrollung von Gewaltambulanzen umgesetzt. Es finden auch regelmäßig Vernetzungstreffen zur Gewaltprävention statt. Verbesserungen sieht der Rechnungshof zudem bei der Abwicklung sicherheitspolizeilicher Fallkonferenzen.