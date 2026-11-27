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Wie wichtig kann ein Besuch in der Stadt im Advent schon sein?

Neben der Däumeline am Eingang der Altstadt und am Marktgraben hat es sich die Familie Kurz zur Berufung gemacht, Menschen dabei zu unterstützen sich selbst und auch anderen eine Freude zu bereiten.

Weihnachten - Es ist die Zeit der kleinen und großen Herzenswünsche, in der unsere Herzen besonders offen sind, Erinnerungen gelebt und neu geschaffen werden.

© Nadin Carli Photography

© Nadin Carli Photography

Wen lockt Innsbruck denn nicht im warmen Licht des Christkindlmarktes und der Weihnachtsbeleuchtung in die wunderschöne historische Altstadt mit ihren süßen Märchenfiguren und weihnachtlichen Köstlichkeiten?

Es ist wahrhaftig wunderschön dabei zu sein, wenn in alle Richtungen des Geschäfts Liebe verbreitet wird. Es ist die Liebe, die uns herausfordert, unser Bestes zu geben.

Liebe bringt uns auch dazu, etwas Persönliches auszusuchen, eine Überraschung zu planen, Freude zu bereiten und Wertschätzung und Gefühle sowohl zeigen, als auch annehmen zu können.

Ob man sich selbst oder einem Lieblingsmenschen eine Freude bereiten will, ist immer eine Entscheidung und Ausführungsmöglichkeiten gibt es unzählige.

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