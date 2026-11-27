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In Österreich gilt seit 1. November die sogenannte „situative Winterausrüstungspflicht“. Aber was heißt das eigentlich und wie sieht es versicherungstechnisch aus, wenn man bei winterlichen Fahrverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist? Wir haben uns die Rechtslage angesehen.

Wie lange gilt die „Winterreifenpflicht“?

Von 1. November bis 15. April müssen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen (also bei Schnee, Matsch oder Eis) auf allen Rädern Winterreifen montiert sein. Diese Regel gilt nicht nur für Pkw und Klein-Lkw bis 3,5 Tonnen, sondern auch für „Mopedautos“.

Wird man im angegebenen Zeitraum ohne Winterreifen erwischt, drohen Strafen – und zwar generell bzw. auch dann, wenn kein Unfall passiert ist.

Was muss man bei Winterreifen beachten? Gesetzeskonforme Winterreifen erkennt man an der Kennzeichnung „M+S“ (eventuell auch M.S. oder M&S) und/oder einer Schneeflocken-Kennzeichnung. Die Schneeflocke findet man aber nicht nur auf Winterreifen, auch viele Ganzjahresreifen erfüllen das Kriterium für das Symbol.

(eventuell auch M.S. oder M&S) und/oder einer Schneeflocken-Kennzeichnung. Die Schneeflocke findet man aber nicht nur auf Winterreifen, auch viele Ganzjahresreifen erfüllen das Kriterium für das Symbol. Der richtige Reifen allein reicht nicht, auch die Profiltiefe muss stimmen. Diese muss mindestens vier Millimeter betragen. Messen kann man die Profiltiefe etwa mit einem Reifenprofil-Messer oder mit einem Lineal.

Was droht bei Verstößen gegen die Winterreifenpflicht?

Wer sich nicht an die Winterreifenpflicht hält oder mit abgefahrenen Reifen unterwegs ist, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen (Organmandat in Höhe von etwa 50 Euro). Werden andere Verkehrsteilnehmer durch falsche Bereifung gefährdet, reicht das Strafmaß theoretisch bis zu 5000 Euro.

Passiert ein Unfall und man hat auf winterlicher Fahrbahn Sommerreifen montiert, muss man – neben den Unfallfolgen – mit weiteren Unannehmlichkeiten rechnen: So muss die Haftpflichtversicherung dem oder der Geschädigten zwar den Schaden ersetzen, die Kaskoversicherung kann eine Zahlung an den Pkw-Besitzer aber aufgrund „grober Fahrlässigkeit“ ablehnen. Verschuldet man wegen vorschriftswidriger Bereifung einen Unfall mit Personenschaden – eine Teilschuld genügt hier –, muss man auch mit einer Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft rechnen.

Gibt es auch eine Sommerreifenpflicht?

Nein. Eine Pflicht, auf Sommerreifen zu wechseln, gibt es nicht. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl: „Winterreifen bei warmen Temperaturen zu fahren, ist weniger problematisch als Sommerreifen bei Kälte. Wenn die Winterreifen ohnehin schon an der Vier-Millimeter-Grenze für die Profiltiefe kratzen, kann man diese bei angepasster Fahrweise ohne weiteres noch einige Zeit weiterfahren, statt sie sofort zu entsorgen.“

Erst bei wirklich sommerlichen Temperaturen würden Winterreifen deutlich abbauen und beginnen ‘wegzuschmieren’, so der Experte. Kerbl: „Klar ist aber auch, dass Sommerreifen den besseren Grip haben, sobald es durchgehend Plusgrade hat und nicht mehr kalt-nass ist.“

Die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe bei Sommerreifen liegt bei 1,6 Millimetern (ca. sechs Saisonen)

Was ist bei einem Wintereinbruch nach dem 15. April?

Laut ARBÖ-Rechtsexperte Johann Kopinits kann es durchaus zu versicherungstechnischen Problemen führen, wenn man bei einem Wintereinbruch nach dem 15. April mit Sommerreifen unterwegs ist. „Das Ende der situativen Winterreifenpflicht bedeutet nicht automatisch, dass in keinem Fall mehr Winterreifen verwendet werden müssen.“

Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen seien auch außerhalb der vorgeschriebenen Zeit Winterreifen zu verwenden, wenn mit Sommerreifen das sichere Anhalten nicht möglich ist oder die Lenkerin oder der Lenker so langsam unterwegs sein muss, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Kopinits: „Mittels Verkehrszeichen oder Verordnung kann das Befahren bestimmter Straßenabschnitte mit Winterreifen vorgeschrieben werden.“

Was ist der Unterschied zur „situativen Winterausrüstungspflicht“?

Wer zwischen 1. November bis 15. April bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist, kann dafür belangt werden. Wer davor/danach bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist, dem drohen nur im Falle eines Schadens/Unfalls Konsequenzen.

Weitere Infos Bei Unklarheiten in Verkehrsfragen hilft die ÖAMTC Rechtsberatung telefonisch oder persönlich an den Stützpunkten weiter. Für Mitglieder ist die Beratung kostenlos. Details und Kontakt unter www.oeamtc.at/rechtsberatung

Kann ich statt Winterreifen Schneeketten montieren?

Als Alternative zu Winterreifen ist es zwar erlaubt, Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern zu montieren, sofern die Straße durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist – der ÖAMTC rät jedoch dringend davon ab.

Generell gilt: Beim Fahren mit angelegten Ketten auf Schneefahrbahn darf eine Geschwindigkeit von 50 km/h nicht überschritten werden.

Wie sieht es mit Spikereifen aus?

Die Verwendung von Spikes ist von 1. Oktober bis 31. Mai erlaubt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt damit 80 bzw. 100 km/h (Freiland/Autobahn).

Spikes dürfen nur an Fahrzeugen bis max. 3,5 t Gesamtgewicht und Anhängern mit max. 1,8 t Achslast in Verbindung mit typengeprüften Stahlgürtelreifen auf allen Rädern angebracht werden – inklusive der des Anhängers, falls vorhanden. Die Fahrzeuge müssen am Heck mit einem Spike-Aufkleber versehen werden. Die Verwendung von Reifen, deren Spikes mehr als 2 mm herausragen, ist unzulässig.

Müssen am Anhänger auch Winterreifen montiert werden?

Im Kraftfahrgesetz (KFG) besteht kein ausdrückliches Verbot, am Zugfahrzeug Winterreifen und am Anhänger Sommerreifen zu benutzen (und umgekehrt). Dies gilt sowohl für leichte ungebremste als auch für schwere (gebremste) Anhänger.

Hinsichtlich Spikes gilt aber die Vorschrift, Anhänger mit gleichartigen Reifen wie das Zugfahrzeug auszurüsten. Der ÖAMTC empfiehlt, im Zweifel an einem Anhänger, der nicht nur im Sommerhalbjahr genutzt wird, eher Winter- oder Ganzjahresreifen zu verwenden. (TT.com)