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Im Februar 2027 verwandelt das Innsbruck Winter Dance Festival die Tiroler Landeshauptstadt erneut in einen Schauplatz internationaler Tanzkunst, mit vier außergewöhnlichen Produktionen und einem vielfältigen Rahmenprogramm.

Das jüngste Gastspiel im renommierten Teatro del Soho CaixaBank in Málaga mit ausverkauften Vorstellungen und persönlichen Begegnungen mit Eigentümer Antonio Banderas war einer der Höhepunkte eines außergewöhnlich erfolgreichen Jahres. Der Hollywoodstar zeigte sich begeistert: „Nein, man muss nicht nach New York oder London reisen, um diese fantastische Show zu erleben – eine hochkarätige Verbindung von Musik und Tanz.“

Internationale Erfolge

Mehr als 40.500 verkaufte Tickets allein bei internationalen Gastspielen in Spanien, Deutschland, Istanbul, Bangkok und Mailand zeugen von der Strahlkraft der 2023 gegründeten Enrique Gasa Valga Dance Company. Mit ihrer unverwechselbaren Verbindung von klassischem Ballett, zeitgenössischem Tanz, Musik, Gesang und ausdrucksstarker Erzählkunst begeistert sie über Länder- und Sprachgrenzen hinweg.

Im Feber im Congress Innsbruck

Von 12. bis 28. Februar richtet sich der Blick wieder auf Innsbruck. Bereits zum vierten Mal lädt das Innsbruck Winter Dance Festival in die Dogana des Congress Innsbruck ein und präsentiert vier ganz unterschiedliche Produktionen.

Mit Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo erwartet das Publikum eine farbenprächtige Hommage an eine außergewöhnliche Künstlerin und ihre unbändige Lebenslust.

Dancing Beethoven lässt die musikalische Kraft des großen Komponisten in Bewegung lebendig werden, während The Soul of Korea internationale Tanzkunst aus Südkorea nach Innsbruck bringt.

Einen besonderen Höhepunkt bildet am 25. Februar die Uraufführung von Maria Magdalena. Mit seiner neuen Inszenierung widmet sich Enrique Gasa Valga einer der faszinierendsten Frauenfiguren der Geschichte und erzählt eine Geschichte voller Leidenschaft, Hingabe und Emotion.

Das Innsbruck Winter Dance Festival ist weit mehr als ein Bühnenerlebnis. Ein vielfältiges Rahmenprogramm lädt dazu ein, Tanz auch abseits der großen Bühne zu entdecken, Künstlerinnen und Künstler persönlich kennenzulernen und selbst das Tanzbein zu schwingen.

Innsbruck Winter Dance Festival 2027: Alle Termine auf einen Blick Vier Produktionen: 12. bis 14. Februar: Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo 17. bis 18. Februar: Dancing Beethoven 20. bis 21. Februar: The Soul of Korea 25. bis 28. Februar: Maria Magdalena, Uraufführung Bewegende Side-Events: 28. November: Flashmob am Innsbrucker Christkindlmarkt 29. Jänner: Kick-off-Event, Hotel Grauer Bär 4. Februar: Swing on Ice, Axamer Lizum 6. Februar: The Art of Her, RAIQA 7. Februar: Öffentliche Probe, Linedancemoves Telfs 19. Februar: Mexican Night, The PENZ Hotel 22. Februar: Fifty Plus One, Piano Bar 25. Februar: Premierenparty, Congress Innsbruck Tickets: Innsbruck Information, Burggraben 3 6020 Innsbruck Mehr Informationen: www.innsbruck.dance

Wenn die ganze Stadt tanzt

Am 28. November hat ein gemeinsamer Flashmob auf dem Innsbrucker Christkindlmarkt für einen besonderen Auftakt in der Adventzeit gesorgt.

Im neuen Jahr folgen zahlreiche weitere Highlights: ein genussvolles Kick-off-Event im Hotel Grauer Bär, Swing on Ice in der Axamer Lizum, ein Kunst- und Kulturabend The Art of Her im RAIQA sowie eine öffentliche Probe zu Maria Magdalena in Telfs.

Mexikanische Lebensfreude bei der Mexican Night im The PENZ Hotel, ein musikalischer Geburtstagsabend mit Enrique Gasa Valga in der Piano Bar und eine stimmungsvolle Premierenparty runden das Festivalerlebnis ab.

Emotionen als Geschenkidee

Die vier Hauptshows beim Innsbruck Winter Dance Festival 2027 open_in_full © Günther Egger © Josef Gundo © CHOEYOUNGMO © Peter Koren

Was gibt es Schöneres, als gemeinsame Erlebnisse zu verschenken? Ob für die Familie, Freunde oder einen ganz besonderen Menschen, mit Tickets für das Innsbruck Winter Dance Festival schenkt man unvergessliche Momente voller Musik, Tanz und Emotion.

Besondere Weihnachts- und Ticketaktionen finden sich auf der offiziellen Seite des Innsbruck Winter Dance Festivals, auch Gutscheine sind online unter www.innsbruck.dance/tickets erhältlich.