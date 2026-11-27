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Im September 2015 die Lebensmitteltafel Fieberbrunn. Heute versorgt die Initiative unter der Leitung von Barbara Höck in neuen Räumlichkeiten regelmäßig zahlreiche Personen im Pillerseetal. Hinter dem Projekt stehen 24 Ehrenamtliche, die jährlich rund 1000 Arbeitsstunden leisten.

Fieberbrunn – Was vor rund zehn Jahren in den Räumlichkeiten der Mittelschule Fieberbrunn klein begann, hat sich zu einer zentralen sozialen Säule in der Region entwickelt. Die Gründer Herbert Fleckl und Manfred Hausberger riefen 2015 die Lebensmitteltafel ins Leben, um ein doppeltes Zeichen zu setzen: gegen Lebensmittelverschwendung und für ein solidarisches Miteinander.

Neuer Standort

Der rasche Zuwachs machte schon bald mehr Platz erforderlich. Im Februar 2017 übersiedelte die Einrichtung deshalb in das „Haus in der Sonne“. Die neuen Räumlichkeiten boten optimale Bedingungen, um Waren zu sammeln, fachgerecht zu sortieren und geordnet an die Hilfesuchenden auszugeben.

Mittlerweile hat die Lebensmitteltafel Pillerseetal im ehemaligen Rot-Kreuz-Gebäude in Fieberbrunn ein neues Zuhause gefunden. Von dort aus werden die gespendeten Lebensmittel gesammelt, vorbereitet und an die Klienten ausgegeben.

Generationswechsel nach Schicksalsschlag

Einen bedeutenden Wendepunkt erlebte die Organisation im Jahr 2021: Nach dem Ableben des Mitbegründers und langjährigen Leiters Herbert Fleckl übernahm Barbara Höck die Führung. Unter ihrer Regie führen die Helferinnen und Helfer das Lebenswerk der Gründer nahtlos fort.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die Bedeutung der sozialen Einrichtung im Pillerseetal. Derzeit sind 85 Klienten bei der Tafel registriert. Hinter dieser Zahl stehen insgesamt 135 Personen und Familienmitglieder, die direkt von den Sachspenden profitieren. Jeden Samstag kommen durchschnittlich 20 bis 25 Personen zur Ausgabestelle im ehemaligen Rot-Kreuz-Gebäude in Fieberbrunn.

Ehrenamt trägt das Projekt