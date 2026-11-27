Sprint im Chirurgie-Gebäude
13 Stockwerke am Limit: Der spektakulärste Bewerb der Innsbrucker Klinik
Alex Walpoth legte die schnellste Laufzeit hin – und musste anschließend mit mobilem Spiroergometriegerät noch Treffsicherheit an der Dartscheibe beweisen.
© Michael Egger
60 Klinik-Mitarbeitende stellten sich der vierten „Stiegenhaus-Challenge“. Heuer testete der Chirurg Reinhold Kafka-Ritsch erstmals selbst ein mobiles Spiroergometriegerät unter Wettkampfbedingungen. Über den Sieg entschied allerdings ein Dartpfeil.
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