volume_up Artikel anhören

Ohne Schlüssel, dafür mit einer Einkaufstüte bekleidet: Ein Tourist strandete nachts vor seinem Hotel. Hilfe fand er schließlich bei der Polizei.

Ein eher ungewöhnlicher Gast hat in der Nacht bei der Polizei in der deutschen Stadt Lübeck um Unterschlupf gebeten. Der Mann stand praktisch nackt vor den Beamten. Lediglich eine Einkaufstüte, die er um den Unterkörper gewickelt hatte, verhüllte seinen Intimbereich.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Tourist sein Hotelzimmer nur kurz und unbekleidet verlassen, um nach seinem Fahrzeug vor dem Gebäude zu sehen. Dabei ließ er allerdings seine Zimmerkarte zurück. Besonders ungünstig: Die Rezeption war nachts nicht besetzt, zurück ins Zimmer gab es also vorerst kein Kommen.

In seiner misslichen Lage machte sich der Mann auf den Weg zur Polizei. Unterwegs fand er immerhin eine Einkaufstüte, die kurzerhand zum Kleidungsstück umfunktioniert wurde.

Tee und ein neuer Look

Auf dem Revier bat der Tourist freundlich um Unterschlupf. Die Beamten zeigten sich hilfsbereit und statteten ihren nächtlichen Gast mit einem Ganzkörperanzug der Spurensicherung aus. Dazu gab es einen Tee und einen Platz in der Lobby.