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Seit Anfang November sind die drei Standorte, an denen Müll in unterirdischen Behältern gesammelt wird, in Betrieb. Die Container wurden seither schon 10.300 Mal geöffnet – das System dürfte bei der Bevölkerung ankommen.

St. Johann i.T. – Im März wurde das Projekt im Gemeinderat vorgestellt, nun sind sie in Betrieb: Die drei neuen Standorte, an denen die St. JohannerInnen ab sofort Papier, Karton und Glas entsorgen können.

Das funktioniert ganz einfach: Die Müllcontainer werden mit der St. Johann Card geöffnet, danach kann der Recycling-Müll im jeweils dafür vorgesehenen Container entsorgt werden. Gesammelt wird der Abfall unsichtbar im Untergrund, bis er vom LKW abgeholt und der Verwertung zugeführt wird.

Zum Hintergrund:

Ein Ziel, das mit dem neuen, dezentralen Sammelsystem verfolgt wird, ist den Recyclinghof zu entlasten und so den innerörtlichen Verkehr zu verringern: „Durch die neuen Sammelstellen sparen sich die Anrainerinnen und Anrainer viele Fahrten durch den Ort. Sie müssen nicht mehr extra zum Recyclinghof kommen, um ihre Wertstoffe zu entsorgen. Dieser war besonders zu Stoßzeiten stark frequentiert und profitiert bereits davon“, sagt Bürgermeister Stefan Seiwald (ÖVP). Ein vierter Standort ist noch vorgesehen, dafür muss aber erst entschieden werden, wo dieser umgesetzt wird.

Kartonagen werden direkt gepresst

Besonders stolz ist man auf ein Novum, das es bisher nur in St. Johann gibt: Der Kartonagen-Container verfügt über eine integrierte Presse. Dadurch wird das Material direkt vor Ort verdichtet und es hat deutlich mehr Karton im Container Platz. Der Lkw muss seltener fahren, um die Wertstoffe abzuholen.

Dass nur Berechtigte dort ihren Müll einwerfen können, wird mittels QR-Scanner sichergestellt – dort muss man die St. Johann Card vorweisen und kann dann den Müll einwerfen. „Damit vermeiden wir bei den dezentralen Standorten, die ja nicht beaufsichtigt werden, Mülltourismus“, so Seiwald bei der Präsentation des Projekts im Gemeinderat. (TT)