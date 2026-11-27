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Ein Auffahrunfall vor den Augen einer Polizeistreife hat am Donnerstag in Innsbruck zur Aufklärung eines Autodiebstahls geführt. Der 29-jährige Fahrer wurde festgenommen und später in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße. Bei der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Die am Auto montierten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet, der Pkw war nicht zugelassen.

Zur Herkunft des Fahrzeugs und der Kennzeichen machte der 29-Jährige laut Polizei widersprüchliche und unklare Angaben. Er wurde daraufhin wegen des Verdachts des schweren Diebstahls festgenommen. Der Pkw und die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Auto von Firmengelände gestohlen

Weitere Ermittlungen ergaben am Freitag, dass das Auto in der Nacht auf Mittwoch von einem Firmengelände in Innsbruck gestohlen worden war. Der Diebstahl war bis dahin noch nicht bemerkt worden. Zudem soll der Verdächtige am Mittwoch zwei Tankbetrügereien begangen haben.