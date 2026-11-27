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Innsbruck –„Plopp – wenn Seifenblasen platzen“ setzt sich mit den Themen Fehlgeburt und Stille Geburt auseinander. Das Kunstprojekt von Laura Hammerle verbindet Texte, Schauspiel, Bilder und Tanz zu einer Performance über Verlust, Trauer und Erinnerung. Grundlage sind persönliche Erfahrungsberichte betroffener Eltern, die im Rahmen eines Arbeitsstipendiums gesammelt wurden.

Die Inszenierung im freien Theater Brux in Innsbruck greift ein Thema auf, das viele Familien betrifft, in der öffentlichen Wahrnehmung aber wenig sichtbar ist. Durch die Verbindung dokumentarischer Geschichten mit künstlerischem Ausdruck eröffnet „Plopp“ unterschiedliche Perspektiven auf den Verlust eines ungeborenen Kindes. Ziel ist es, das Schweigen um Fehlgeburt und Stille Geburt zu thematisieren und Erfahrungen sichtbar zu machen.