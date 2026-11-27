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Rettungshelis im Einsatz
58-Jähriger geriet auf Gegenspur: Drei Verletzte bei heftigem Frontal-Unfall auf Zillertalstraße
Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Unfallort im Gemeindegebiet von Fügen.
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