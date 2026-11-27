Hintergründe unklar
15-Jähriger nach Leichenfund in leer stehender Schule festgenommen
Nach dem Fund einer Leiche in einer leer stehenden Schule westlich von Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen – er ist erst 15 Jahre alt. Die Festnahme des Jugendlichen sei bereits am Donnerstagabend erfolgt. Die Staatsanwaltschaft prüfe momentan, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegen den Deutschen gegeben sind.
Die Leiche war am Donnerstagnachmittag entdeckt worden. Sie befand sich in einer leer stehenden Schule in Bergheim-Niederaußem westlich von Köln. Nach Angaben der Polizei wies der Tote – ein 38 Jahre alter Deutscher, wie sich später herausstellte – Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Hintergründe sind noch unklar. (APA, dpa)