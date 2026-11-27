volume_up Artikel anhören

Nach dem Fund einer Leiche in einer leer stehenden Schule westlich von Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen – er ist erst 15 Jahre alt. Die Festnahme des Jugendlichen sei bereits am Donnerstagabend erfolgt. Die Staatsanwaltschaft prüfe momentan, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegen den Deutschen gegeben sind.