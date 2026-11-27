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Platzbegehung um 17.30 Uhr
Nach erfolgreicher Schneeräumung: FC Wacker wartet noch auf grünes Licht
Hinter dem FC Wacker liegen Großkampftage, aber vielleicht hat es sich gelohnt.
Von Daniel Lenninger
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