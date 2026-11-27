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Der Schnee brachte Tirols Verkehr am Donnerstag ordentlich ins Schleudern. Auf den Autobahnen und auch in Innsbruck kämpften die Einsatzkräfte mit den Schneemassen. Verkehrsteilnehmer ärgerten sich über die Räumdienste, die Asfinag verteidigt ihren Großeinsatz. Auch viele Radfahrer trotzten dem Winterwetter.