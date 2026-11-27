Kritik von der FPÖ
Wer ist schuld am Schneechaos in Tirol? Das sagen Asfinag und Stadt Innsbruck
Unter anderem in Innsbruck und auch auf den Autobahnen sorgte der Schneefall für Chaos.
© Liebl/Moschen
Der Schnee brachte Tirols Verkehr am Donnerstag ordentlich ins Schleudern. Auf den Autobahnen und auch in Innsbruck kämpften die Einsatzkräfte mit den Schneemassen. Verkehrsteilnehmer ärgerten sich über die Räumdienste, die Asfinag verteidigt ihren Großeinsatz. Auch viele Radfahrer trotzten dem Winterwetter.
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