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Eine Übereinkunft von Bundesstaaten könnte das indirekte Wahlsystem der USA aushebeln: Künftig soll ins Weiße Haus einziehen, wer landesweit die meisten Stimmen erhält. Doch der Plan ist juristisch und politisch riskant.

Washington – Der Wahlsieg der US-Demokraten am 3. November könnte zukünftige Präsidentschaftswahlen entscheidend verändern. Er könnte nämlich dazu führen, dass das indirekte Wahlsystem mit Wahlleuten ausgebootet wird. In Zukunft würde dann automatisch jene Person ins Weiße Haus einziehen, die landesweit am meisten Stimmen erhalten hat. AktivistInnen, die das Wahlleute-System seit Jahrzehnten abschaffen wollen, sehen ihre Stunde gekommen. Aber es gibt große Hürden.

Was ist das Problem mit dem Wahlleute-System?

Fast alle Bundesstaaten vergeben ihre Wahlleute nach dem Prinzip „winner takes all“: Wer in einem Bundesstaat am meisten Stimmen erhalten hat, bekommt dort alle Wahlleute zugesprochen. Das kann das Ergebnis verzerren: 2016 lag die Demokratin Hillary Clinton landesweit um fast drei Millionen Stimmen voran. Präsident wurde trotzdem Donald Trump – weil er mehr Wahlleute hatte. Das System stammt aus der Frühzeit der US-Demokratie. Seitdem sind mehr als 700 Versuche gescheitert, es abzuschaffen. Es fehlten stets die Mehrheiten für eine Verfassungsänderung.

Wie könnte das System umgangen werden?

Derzeit haben 18 Bundesstaaten einen Pakt namens National Popular Vote Interstate Compact unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich, alle ihre Wahlleute automatisch jener Person zu geben, die landesweit am meisten Stimmen erhalten hat. Das indirekte System würde am Papier weiter existieren, de facto hätten die USA aber auf direkte Volkswahl umgestellt. Der Pakt tritt allerdings erst in Kraft, wenn die Unterzeichner gemeinsam über mehr als die Hälfte der Wahlleute verfügen – also mindestens 270.

Warum wird das jetzt schlagend?

Weil DemokratInnen am 3. November neben der Kongresswahl auch in regionalen Wahlen erfolgreich waren. Sie können deshalb in fünf weiteren Bundesstaaten alleine entscheiden. Sollten diese fünf Bundesstaaten alle dem Pakt beitreten, kämen 283 Wahlleute zusammen. Damit könnte das indirekte Wahlsystem schon bei der Präsidentschaftswahl 2028 ausgebootet werden – so lautet zumindest die Theorie.

Was wollen die Amerikaner­Innen?

Laut dem Meinungsforschungsinstitut Pew Research ist die überwiegende Mehrheit dafür, dass die Person mit den meisten Stimmen ins Weiße Haus einzieht. Bei der jüngsten derartigen Umfrage im Jahr 2024 waren es sogar zwei Drittel.

Würde der Pakt juristisch halten?

Das ist umstritten. Manche JuristInnen meinen, dass der Kongress in Washington und Präsident Trump zustimmen müssten, wenn die Bundesstaaten eine Entscheidung mit Konsequenzen für die Bundesebene treffen. Andere verweisen auf Verfassungen von Bundesstaaten, die die Vergabe der Wahlleute an das Wahlergebnis in diesem Staat binden. Alles andere könnte rechtlich und politisch sehr heikel werden.

Werden die fünf Bundesstaaten beitreten?

Das ist keineswegs gesichert. Es handelt sich um Swing States, die im Wahlkampf besonders viel Geld und politische Versprechen erhalten. Wenn landesweit alle Stimmen gleich viel zählen, verlieren die Swing States ihren Sonderstatus.

Welche Partei würde profitieren?