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Um 13.40 Uhr verkündete der FC Wacker: Der Rasen im Tivoli Stadion ist schneefrei. Der Einsatz der rund 40 bis 50 Helferinnen und Helfer hat sich gelohnt – das Heimspiel gegen die Vienna kann am Freitag (20.30 Uhr) angepfiffen werden. Mit angepackt haben sogar der Vater und die Schwestern von Legionär Matt Evans.