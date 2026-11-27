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Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag in einem Waldstück in Oberperfuss ereignet. Ein 20-jähriger Österreicher wurde dabei am Kopf verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden.

Der Mann war gegen 8.40 Uhr gemeinsam mit Kollegen mit Forstarbeiten beschäftigt und bediente dabei eine Seilwinde. Zwei Arbeitskollegen, die sich laut Polizei etwa zehn Meter entfernt befanden, hörten plötzlich einen lauten Knall und sahen, wie der 20-Jährige zu Boden ging.

Von Gegenstand am Kopf getroffen

Die Männer eilten sofort zu ihrem bewusstlosen Kollegen und setzten die Rettungskette in Gang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Forstarbeiter von einem bislang unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen.