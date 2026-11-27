Das große Kult-Quiz
Starmania, Taxi Orange, Gilmore Girls und Co.: Wie gut kennt ihr das TV der 2000er?
Damals hieß „Binge-Watching“ noch „Fernsehabend“. In den 2000er-Jahren zogen WG-Bewohner im orangen Taxi durch Wien, Starmania suchte Österreichs Popstars und wir verliebten uns die Gilmore Girls.
© ORF, ORF/Badzic, Imago/mptv
Taxi Orange, Starmania, CSI und Co.: Die Nullerjahre waren ein bewegtes Jahrzehnt für das österreichische Fernsehen. Wie gut erinnern ihr euch an die TV-Highlights dieser Jahre? Wir haben einige Fragen an euch...
Fernsehen der 2000er
Wie gut erinnert ihr euch noch an die TV-Highlights der Nullerjahre? Macht jetzt das Quiz.
Frage 1 von 21:
Wer spielt in „Grey’s Anatomy“ die Titelfigur Meredith Grey?
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