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Ein 32-Jähriger ist am Freitagabend im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes an seiner 31-jährigen Ex-Partnerin schuldig gesprochen worden. Der Mann soll sie vor einem Jahr in ihrer eigenen Wohnung gewürgt und getötet haben, ehe er sie in einen Koffer packte und in Slowenien vergrub. Der Beschuldigte hatte eine Tötungsabsicht abgestritten. Die Geschworenen glaubten ihm allerdings nicht. Er fasste eine lebenslange Haftstrafe aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der in Graz geborene Slowene hatte sich nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen Störung der Totenruhe verantworten müssen. Der Beschuldigte stritt bis zum Schluss einen Vorsatz ab. Er sprach von einem Unfall. Gestanden hat er lediglich, dass er die Leiche vergraben hat. Zu Beginn des Prozesses schilderte Staatsanwältin Ines Eichwalder, wie es aus Sicht der Anklage zu einem Mord gekommen sei: "Er hat sie am Morgen des 23. November (2025, Anm.) vorsätzlich getötet, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit, fügte ihr Schnitte und einen Stich am Hals zu, zwängte sie dann in einen Koffer und erstickte sie damit", fasste die Staatsanwältin zusammen, was in der Wohnung der Frau passiert sein soll.

"Dachte, Geschichte glaubt ihm keiner"

Dann schaffte er die Leiche nach Slowenien und weihte laut Anklägerin seinen Bruder und seinen Stiefvater ein. Zusammen vergruben sie den Koffer in einem Waldstück in Slowenien, so der Verdacht. Während seine Angehörigen wieder zurück nach Österreich fuhren, ließ der Beschuldigte laut Anklage auch noch die anderen Beweismittel verschwinden. Er setzte dafür sein Auto am Parkplatz eines Casinos in Spielfeld in Brand. Slowenische Beamte nahmen den damals erst 31-Jährigen fest, da nach ihm bereits gesucht wurde. Die Influencerin war nämlich am 23. November nicht wie vereinbart zu einem Shooting erschienen, und Angehörige hatten Alarm geschlagen und eine Vermisstenanzeige erstattet.

Verteidiger Thomas Klein widersprach der Anklägerin: "Keinesfalls wollte er sie töten. Die Beziehung war aus, er war ausgezogen, eifersüchtig waren beide." Es habe sich um eine schwierige Beziehung gehandelt. Die Tötung sei ein Unfall gewesen, aber er dachte, dass ihm die Geschichte keiner glauben wird, deshalb habe er die Leiche verschwinden lassen. Der Angeklagte, er ist Buchhalter und erschien adrett ganz in schwarz gekleidet, bekannte sich schuldig wegen der Störung der Totenruhe, nicht aber wegen des Vorwurfs des Mordes. Ruhig schilderte er, wie sich die Beziehung mit der Frau von 2020 an über die Jahre entwickelt habe. Die Hälfte davon sei eine On-Off-Beziehung gewesen.

"Ich wollte sie bewusstlos würgen"

Am Morgen des 23. November 2025 sei er nach einer Phase, wo es keinen Kontakt mit der Frau gab, wieder bei ihr in der Wohnung gewesen. Es sei wieder aus Eifersucht zu Streit gekommen, der eskalierte. "Sie lief in die Küche und holte ein Messer. Sie sagte, ich soll mich verpissen, sonst tue sie sich etwas an." Daraufhin wollte er "die Gefahr entschärfen": "Ich wollte sie bewusstlos würgen. Ich habe das schon hundert Mal gemacht", gab der MMA-Kampfsportler an.

Er nahm sie in den Schwitzkasten und würgte sie, bis sie zu Boden ging. Dann habe er bemerkt, dass sie eine Verletzung am Hals hatte. "Ich wollte die Blutung stillen und drückte zu", gab er an, aber "ich dachte, sie ist an ihrem Blut erstickt." Richterin Kornelia Philipp fragte, ob er denn eine Wiederbelebung versucht habe. Das verneinte er.

Anschließend habe er die Frau in einen Koffer gepackt. "Ich dachte, ich muss sie wenigstens beerdigen." Dafür brachte er sie nach Slowenien, legte sie zuerst in einem Waldstück in der Nähe des Wohnortes seiner Großmutter ab. Am Tag darauf vergrub er sie auf einem Grundstück der Familie, das er sich von seinem Bruder und seinem Stiefvater zeigen ließ. Mit dem Vergraben hätten die beiden nichts zu tun gehabt, beteuerte er. Er habe sie lediglich gebeten, zwei Schaufeln und eine Spitzhacke zu besorgen und den Weg zu zeigen. Als er das Werkzeug von ihnen erhalten habe, seien die beiden wieder zurück nach Österreich gefahren, während er den Koffer vergrub. Gegen die beiden Männer wird übrigens weiterhin in Slowenien wegen Störung der Totenruhe ermittelt.

Auto angezündet

Danach fuhr er mit dem Auto auf den Parkplatz des Casinos nahe der österreichischen Grenze. Dort zündete er das Fahrzeug mitsamt aller möglichen Beweismittel an. Eine Videoaufnahme davon wurde im Gerichtssaal vorgespielt. Während der Befragung gestand der Beschuldigte weiters, dass er die gleiche Methode mit dem Schwitzkasten auch schon bei einer früheren Lebensgefährtin angewendet habe, die ebenfalls mit einem Messer gedroht habe, sich etwas anzutun. Diese habe das Messer auch sofort fallen lassen.

Am Nachmittag wurden zahlreiche Zeuginnen und Zeugen gehört. Sämtliche Freundinnen der Influencerin sprachen von einer "toxischen Beziehung" zwischen Angeklagtem und Opfer, jahrelanges On-Off mit verbalen Ausschreitungen und Eifersucht von beiden Seiten und auch Handgreiflichkeiten seien dabei gewesen. Thema waren auch gegenseitiges Ein- oder Aussperren im Zimmer oder am Balkon und einmal soll der Angeklagte der Frau auch einen Polster ins Gesicht geschlagen haben. Der 32-Jährige soll seiner Ex auch ein paar Tausend Euro geschuldet haben - finanzieller Streit sei ebenso Thema der Beziehung gewesen, sagten die Zeuginnen.

Gerichtsmediziner belastet Angeklagten schwer

Am späten Nachmittag wurden die Ergebnisse der Gutachter gehört: Die toxikologischen Ergebnisse zeigten, dass sowohl der Beschuldigte als auch das Opfer Kokain genommen hatten. Aufschlussreich waren die Schilderungen des Gerichtsmediziners. Seinen Ergebnissen zufolge passen die Spuren am Hals zu einem Unterarmwürgegriff. Gestorben ist das Opfer an Sauerstoffmangel im Gehirn. Zudem stellte der Sachverständige "massive Stauungsblutungen oberhalb des Halses" fest. Diese könnten nur entstehen, wenn über einen längeren Zeitraum gewürgt wurde und das Opfer zeitgleich noch einen Kreislauf hatte. Allein durch ein Knock-out-Szenario seien diese Blutungen nicht erklärbar.