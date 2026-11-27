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Beim Melken seiner Kühe ist ein 66-jähriger Landwirt am Freitagnachmittag in Thurn verletzt worden. Der Osttiroler war gegen 17.40 Uhr in seinem landwirtschaftlichen Betrieb mit der Arbeit beschäftigt, als eine Henne in den Melkbereich lief.

Als der Mann versuchte, das Huhn zu vertreiben, kam es zu dem Unfall: Eine Kuh schlug plötzlich mit dem Hinterlauf aus und traf den 66-Jährigen. Dabei erlitt der Landwirt Verletzungen unbestimmten Grades.