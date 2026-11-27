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In einer mauen Zweitliga-Partie feierte die Vienna am Freitag durch ein spätes Goldtor einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Wacker. Die Schwarzgrünen ließen vor allem offensiv einiges vermissen und mussten sich nach zwei Siegen in Folge wieder geschlagen geben. Nicht gepfiffener Hand-Elfmeter sorgte für Unverständnis.