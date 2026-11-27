Erfolgslauf beendet
Mit dem Videoschiri hätte Wacker wohl gewonnen: Sieg-Pendel schlug für Vienna aus
Max Köchl und der FC Wacker mussten sich nach zwei Auswärtssiegen in Serie gegen die Vienna mit 0:1 geschlagen geben.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
In einer mauen Zweitliga-Partie feierte die Vienna am Freitag durch ein spätes Goldtor einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Wacker. Die Schwarzgrünen ließen vor allem offensiv einiges vermissen und mussten sich nach zwei Siegen in Folge wieder geschlagen geben. Nicht gepfiffener Hand-Elfmeter sorgte für Unverständnis.
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