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Während einer Essenspause ihrer Bewacher ist einer schwangeren Inhaftierten in den USA die Flucht gelungen - und zwar im Auto der Justizbeamten. Die 26-Jährige sei nach einem Vorsorgetermin auf dem Weg zurück ins Gefängnis gewesen, als sie entwischte, teilte die zuständige Behörde im US-Staat New Mexico mit. Medienberichten zufolge fuhr die Inhaftierte davon, als sich die Justizbeamten gerade in einem Burgerrestaurant eindeckten.

Nach Angaben der Behörde spielte sich der Vorfall bereits am Mittwoch ab. Auch zwei Tage später fahndet die Polizei öffentlich nach der Inhaftierten namens Rebecca Taylor und sucht etwa in Fernbussen und Schnellzügen - bisher ohne Erfolg. Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, werden mit bis zu 5.000 US-Dollar belohnt. Taylor verbüßte eine sechsjährige Gefängnisstrafe wegen mehrfachen Diebstahls und Einbruchs.

Taylor war in einem Gefängnis in der Kleinstadt Grants inhaftiert, gut eine Autostunde westlich der Großstadt Albuquerque. Wie mehrere US-Medien berichteten, machten ihre Bewacher am Mittwoch Halt bei der Kette Whataburger. Eine Sprecherin der Gefängnisbehörde sagte dem "Albuquerque Journal", eine der drei Personen sei bei Taylor geblieben, allerdings nicht im Auto. Die Inhaftierte sei wegen ihrer Schwangerschaft nicht gefesselt gewesen, habe sich abgeschnallt und sei davongefahren.