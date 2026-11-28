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Die israelische Armee hat bei einem Angriff im Gazastreifen zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen getötet. Nach Angaben des Militärs habe es sich bei ihnen um "Terroristen" der islamistischen Hamas gehandelt, die als Sicherheitskräfte in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik arbeiteten. Ärzte ohne Grenzen (MSF) reagierte auf der Plattform X "zutiefst erschüttert und empört" über die Tötung der beiden Wachleute.

Laut der Hilfsorganisation kamen die beiden Männer am Freitagabend bei einem "direkten Angriff" auf eine Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben. Die Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen. Zudem sei der Standort dem israelischen Militär mitgeteilt worden. Das Militär wiederum erklärte, der Angriff habe nicht auf ein Krankenhaus gezielt. Es sei kein Schaden an der medizinischen Infrastruktur in dem Gebiet entstanden.

Bei einem der getöteten Männer habe es sich um einen Kommandanten einer Artillerieeinheit im militärischen Flügel der Hamas gehandelt, teilte die Armee weiter mit. Die beiden Terroristen hätten unter anderem daran gearbeitet, die "Kampfkraft terroristischer Organisationen im Gazastreifen wiederherzustellen" und damit gegen die geltende Waffenruhe verstoßen. Vor dem Luftangriff seien Maßnahmen getroffen worden, um Schaden für Zivilisten "so weit wie möglich zu minimieren", hieß es weiter.

Die Angaben des israelischen Militärs und jene der Hilfsorganisation zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.