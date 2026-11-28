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Die Zahl der Toten nach der Rettung eines mit rund 100 Menschen besetzten Migrantenboots vor den spanischen Kanaren ist einem Agenturbericht zufolge auf 14 gestiegen. Es seien 14 Leichen an Land gebracht worden, meldete die spanische Nachrichtenagentur EFE am Freitag. Der Seenotrettungsdienst hatte zunächst mitgeteilt, an Bord seien acht bis zehn Leichen gefunden worden. Sechs Menschen wurden demnach in ernstem Zustand in ein Krankenhaus geflogen.

Das 72 Kilometer südlich der Insel El Hierro entdeckte Boot wurde in den Hafen von La Estaca geschleppt. 84 Überlebende gingen im Hafen La Restinga der Insel von einem anderen Boot an Land. Dort befinden sich ein Aufnahmezentrum für Migranten und ein Feldlazarett, wo die Insassen der meisten auf der Insel ankommenden Boote registriert und medizinisch versorgt werden. Die steigende Zahl der Ankünfte überfordert die örtlichen Behörden jedoch.

Am 25. November erreichte an einem einzigen Tag die Rekordzahl von rund 2.100 Menschen die Inselgruppe im Atlantik, die meisten davon das nur knapp 12.000 Einwohner zählende El Hierro. Der regionale Regierungschef Fernando Clavijo erklärte auf X, er empfinde großen Schmerz und ein Gefühl der Ohnmacht angesichts dieser neuen Tragödie. Er forderte die spanische Regierung sowie die EU-Kommission zum Handeln auf. "Der humanitäre Notstand beginnt nicht auf El Hierro, sondern an den Küsten von Senegal und Gambia, wo wir ansetzen müssen", erklärte er.

Das Unglück ereignete sich nur wenige Tage vor der spanischen Parlamentswahl am Sonntag, bei der das Thema Einwanderung den Wahlkampf mitprägt. Ministerpräsident Pedro Sánchez gehört zu den prominentesten Befürwortern von Zuwanderung in Europa und verweist auf die wirtschaftlichen Vorteile. Die in den Umfragen führenden rechten Parteien fordern hingegen deutlich strengere Kontrollen.