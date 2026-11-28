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In der US-Hauptstadt Washington hat ein Flugzeug auf dem Weg zur Startbahn den Flügel einer anderen Maschine gestreift. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde FAA auf X mit. Beide Maschinen waren für die Fluggesellschaft American Airlines unterwegs. Berührt hätten sich lediglich die beiden Flügelspitzen, teilte American Airlines mit. Die zwei Maschinen kehrten zu ihren Gates zurück und wurden demnach für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen.

Die Passagiere sollten auf andere Flüge noch für denselben Tag umgebucht werden. Man befinde sich etwas jenseits der Wartelinie und habe mit der anderen Maschine "Farbe ausgetauscht", zitierten mehrere US-Medien einen Funkspruch des Piloten vom Freitag (Ortszeit). Seine Maschine hätte eigentlich nach Dallas abheben sollen, die andere kurz darauf nach Chicago. Die FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.