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In Südtirol ist ein Pilotprojekt gescheitert, mit dem man dem altbekannten Leid der Hundehaufen auf Gehsteigen Herr werden wollte. Nach einem jahrelangen Streit verzichtet Italiens nördlichste Region auf eine geplante Datenbank, in der das Erbmaterial von mehr als 42.000 einheimischen Hunden gespeichert werden sollte. Deshalb waren alle Hundehalter der mehrheitlich deutschsprachigen Region per Gesetz verpflichtet worden, ihren Tieren DNA abnehmen und registrieren zu lassen.

Alles in allem machte bis heute jedoch nicht einmal ein Drittel davon mit. Die Entscheidung, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen, fiel nun im Gesetzgebungsausschuss des Landesparlaments - und zwar einstimmig mit allen Parteien. Der Ausschussvorsitzende Josef Noggler von der regierenden Südtiroler Volkspartei sagte anschließend: "Die ganze Geschichte ist kein Ruhmesblatt. Insgesamt war die Sitzung für die Politik eher beschämend."

Das endgültige Aus für die "Hunde-DNA-Pflicht" muss nun noch vom Parlament in Bozen abgesegnet werden, vermutlich im Jänner. Dies gilt nach der klaren Angelegenheit im Ausschuss als Formsache.

Die Pläne - und auch der Streit darüber - reichen bis ins Jahr 2019 zurück. Damals beschloss der Landtag die Einführung eines DNA-Registers für Hunde. Seit Anfang 2024 war die Abgabe einer DNA-Probe beim Tierarzt von Gesetz wegen Pflicht. Auf diese Weise sollte ermittelt werden können, von welchem Hund ein Häufchen kommt.