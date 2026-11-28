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Im Zuge der Reformpartnerschaft will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in ganz Österreich ganztägige Schulformen für die Eltern gratis etablieren. Dazu soll der Bund von den bisher dafür zuständigen Ländern die Finanzierung übernehmen und zusätzlich mittelfristig 100 Mio. Euro jährlich zur Verfügung stellen, so Wiederkehr gegenüber der APA. Im Gegenzug sollen die Länder die ihnen derzeit dafür zustehenden Ertragsanteile an den Bund rückübertragen.

Der Ertragsanteil ist jener Anteil, der den Ländern derzeit aus den Steuereinnahmen vom Bund für diesen Bereich ausgezahlt wird. Dazu gibt es derzeit noch keinen Konsens bei den Verhandlungen. Wiederkehr zeigt sich grundsätzlich zuversichtlich, dass eine Einigung gelingt. Aber für ihn ist klar: "Wenn der Bund die volle Finanzierung übernimmt, müssen die Länder auch ihren bisherigen Beitrag dem Bund zur Verfügung stellen. Klar ist: Wir sind nicht der Bankomat der Nation. Nur Geld ohne Reformen geht nicht."

Für den Ausbau der ganztägigen Schulformen wäre dies eine "historische Chance", meinte der Minister. In den vergangenen Jahren sei nämlich der Ausbau nicht wie gewünscht vorangekommen bzw. ging der Anteil von ganztägigen Schulformen in manchen Ländern sogar zurück. "Bisher ist es an den komplexen Zuständigkeiten gescheitert."

Die Reformpartnerschaft soll außerdem ein einheitliches Dienstrecht für alle Personalkategorien bringen. Das existiert derzeit zwar schon für den Lehrerbereich, allerdings nicht für den Freizeitbereich. Künftig soll es wie bei den Landeslehrern auch Stellenpläne des Bundes für die Bediensteten im Freizeitbereich geben - diese wiederum sind abhängig davon, wie viele Ganztagsschulen entstehen.

So sollen laut Wiederkehr vor allem Probleme im ländlichen Bereich gelöst werden: Dort konnten bisher oft nur einzelne Stunden am Tag für Freizeitpädagogik vergeben werden, die für eine Vollzeitbeschäftigung nicht ausreichen. Durch die Schaffung einer neuen Personalkategorie "Unterstützungspädagogik" mit einheitlicher Ausbildung sollen diese Personen neben der Betreuung der Kinder in der Freizeit auch in der Lernzeit und im Unterricht unterstützen dürfen und so auf mehr Stunden kommen. Gleichzeitig soll auch die Bezahlung besser werden.