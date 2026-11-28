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Das Bildungsministerium hat eine Gesetzesänderung zum Hitzeschutz an Schulen in Begutachtung geschickt. Dieser zu Folge kann unter gewissen Umständen der Schulbeginn um eine Stunde vorverlegt werden. Auch ein hitzebedingtes Fernbleiben kann von der Schule gestattet werden. Ausflüge in Museen und Schwimmbäder werden angeregt. In einem neuen Ministerratsvortrag wird für Jänner ein "Schulbau-Hitzegipfel" angekündigt.

In den Erläuterungen zur geplanten Novelle des Schulunterrichtsgesetzes heißt es, es sei wichtig, den Schulen neben langfristigen klimasensiblen baulichen Maßnahmen auch erweiterte organisatorische Handlungsspielräume zu eröffnen, um rasch und schulautonom treffsicher auf die Situation der einzelnen Schule oder Klasse eingehen zu können. Als Basis für die möglichen Erleichterungen dient das Warnsystem der GeoSphere Austria.

Schon bei Stufe 2 (leicht erhöhte Hitzebelastung) kann der Unterrichtsbeginn von der Schule auf 7 Uhr vorverlegt werden. Dabei sei jedoch auf die Zumutbarkeit des Schulweges, insbesondere im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und deren Fahrzeiten, Rücksicht zu nehmen. Im Sport-Unterricht soll sicher gestellt werden, dass von "körperlich anstrengenden" Übungen abgesehen wird. Leistungsfeststellungen sollen entfallen oder in möglichst kühlen Räumen stattfinden. Als weitere Maßnahme gilt etwa die Anordnung von Schulveranstaltungen außerhalb des normalen Kontingents, wenn diese an weniger heißen Orten (etwa Museen oder Schwimmbädern) stattfinden.

Bei Hitzestufe 3 (erhöhte Hitzebelastung) kann ein Entfall des Nachmittagsunterrichts sowie eine Verkürzung des Schultags angeordnet werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen soll auch IKT-gestützter Unterricht (also über elektronische Kommunikation) in Betracht gezogen werden. Schülerinnen und Schüler können auch dem Unterricht fernbleiben dürfen, wenn die Schulleitung bekannt gibt, dass für die jeweilige Klasse kein Unterricht in einer ausreichend kühlen Umgebung möglich ist.

Grundsätzlich gelten all diese Erleichterungen nur für Schulen, die nicht als klimafit eingestuft werden. In dem Ministerratsvortrag, der ebenfalls seit Freitag Abend zugänglich ist, heißt es, dass der Anteil der thermisch sanierten Gebäude bei den Bundesschulen schon deutlich über 50 Prozent beträgt. In Zusammenarbeit mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) habe das Bildungsministerium nun 48 konkrete Schulstandorte identifiziert, bei denen der Hitzeschutz im Rahmen eines Sonderprogramms durch entsprechende bauliche Anpassungen verbessert werden soll. Ergänzt werden diese Projekte um bauliche Maßnahmen an weiteren 27 Schulen, die nicht im Eigentum der BIG stehen, sondern in denen das Bildungsministerium eingemietet ist.

Bis zum Sommer 2027 sollen rasch umsetzbare Verbesserungen an priorisierten Bundesschulen realisiert werden. Weitere Maßnahmen erfolgen schrittweise im Rahmen des Bestandsanierung und des Schulentwicklungsprogramms. Die Grobkostenabschätzungen für die baulichen Hitzeschutzmaßnahmen an den identifizierten ersten 58 Standorten, die in Angriff genommen werden, belaufen sich auf rund 35 Millionen.