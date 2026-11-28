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Kommentar
Preisbremsen sind besser als zuzuschauen
Kommentarvon Alois Vahrner
Die Inflation ist immer noch deutlich zu hoch, zu den Teuerungs-Spitzenreitern gehört Österreich aber nicht mehr. Das ist auch ein Erfolg der lange verpönten Preisbremsen.
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