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Die Ausgaben für die Alterssicherung werden in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Antworten der Koalitionsparteien auf diese Entwicklung fallen entgegengesetzt aus.

Die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung steigen bis 2031, allerdings langsamer als in den Jahren zuvor. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission. Die staatlichen Ausgaben für die Pensionen erhöhen sich von rund 19,3 Milliarden Euro im heurigen Jahr auf 27,2 Mrd. im Jahr 2031, was ein Plus von 41,1 Prozent bedeutet. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt in diesem Zeitraum von 3,84 auf 4,3 Prozent.

Grund für den Anstieg ist, dass zwar die Beitragseinnahmen durch eine höhere Beschäftigung und wachsende Einkommen ansteigen dürften. Der Aufwand für die Pensionen wachse aber noch stärker. Verantwortlich dafür seien die höhere Zahl der Pensionen sowie vor allem die steigenden Durchschnittspensionen, die sowohl durch die jährlichen Pensionsanpassungen als auch durch Struktureffekte nach oben klettern würden.

Aufwand steigt stärker als Beiträge

Die Analyse zeigt, dass der Bundeszuschuss zwischen 2025 und 2031 um rund 7,9 Milliarden Euro zunimmt. Das liegt daran, dass der Pensionsaufwand mit knapp 30 Prozent deutlich schneller zunimmt als die Pflichtbeiträge mit rund 25 Prozent. Die Finanzierungslücke wird dadurch größer.

Eine zentrale Herausforderung sei, dass die Durchschnittspensionen stärker steigen als die durchschnittlichen Beitragsgrundlagen. Während die Durchschnittspensionen von 2025 bis 2031 um 22,4 Prozent zulegen werden, wachsen die Beitragsgrundlagen laut Prognose nur um 18,8 Prozent.

NEOS fordern Reformen, Schumann gegen „reflexartige Einsparungen“

Die Reaktionen auf die Zahlen decken eine große – und erwartbare – Bandbreite ab. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) warnt vor „reflexartigen Einsparungen“ oder einer Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters. Sie sieht einen Teil der Entwicklung darin begründet, dass die Pensionen in den vergangenen Jahren deutlicher gestiegen seien, die Löhne und damit die Beiträge aber nicht so stark.