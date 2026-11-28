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Tag 1 beim Airdrenaline am Innsbrucker Bergisel ist Geschichte: 10.000 begeisterte Fans, spektakuläre Action der Free-Ski-Athelten beim Big Air und musikalische Top-Acts – eine perfekte Show!

Einer, der es wie kein anderer versteht, Sport und Show zu verbinden, ist Matej Svancer. Sportlich lief es für den Wahl-Innsbrucker alles andere als nach Wunsch. Nach einem missglückten ersten Trick war der Bewerb für den ÖSV-Star quasi schon gelaufen. „Es war ein Trick, der ziemlich schwierig ist auf so einem Konstrukt“, erklärte der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Airtime so gering sein wird.“

Der Sieg oder die Podestplätze waren für den 22-Jährigen außer Reichweite, daher lieferte er im zweiten Versuch dem Publikum eine irre Flug-Show ab. Statt zu den vorgeschriebenen Ski-Stöcken griff er zu einer Energy-Drink-Dose seines Kopfsponsors, fuhr los und trank aus dieser während seiner Flug-Elemente. „Das war richtig geil“, strahlte vor den Fans, die aus dem Häuschen waren. Am Ende reichte es sportlich nur für Platz elf, für die Show hätte er sich Platz eins verdient!

Heute stehen die Snowboard-Stars, angeführt von der Kärntner Olympiasiegerin Anna Gasser, am Bergisel im Mittelpunkt. Ab 15.30 Uhr sind die Tore geöffnet.