20-jähriges Jubiläum
Ötztal Tourismus feiert Erfolge und feilt weiter am Aufschwung
20-Jahre Ötztal Tourismus: Vollversammlung im Aqua Dome am 26. November 2026. Oliver Schwarz, Benjamin Kneisl, Joe Margreiter, Jack Falkner, Bernhard Riml, Peter Neurauter, Lukas Scheiber und Ernst Schöpf am Podium mit Moderator Günther Schimatzek (v.l.)
© Ötztal Tourismus/Geisler
Fast 4,5 Millionen Nächtigungen, ehrgeizige Bauprojekte und Erinnerungen an hüpfende Kaffeetassen: Bei der Vollversammlung des Ötztal Tourismus traf Aufbruchsstimmung auf bewegte Verbandsgeschichte. Wie das Tal künftig noch mehr Gäste gewinnen will.
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