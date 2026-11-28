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Fast 4,5 Millionen Nächtigungen, ehrgeizige Bauprojekte und Erinnerungen an hüpfende Kaffeetassen: Bei der Vollversammlung des Ötztal Tourismus traf Aufbruchsstimmung auf bewegte Verbandsgeschichte. Wie das Tal künftig noch mehr Gäste gewinnen will.