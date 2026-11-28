Sparte im Krisenmodus
„Wir regulieren uns in Europa zu Tode“: Wo der Schuh in Tirols Immobilien-Branche drückt
Diskutierten Probleme der Immobilien- und Bauwirtschaft (v.l.): VÖPE-Geschäftsführer Alexander Pawkovicz, Zima-Eigentümer Alexander Nussbaumer, Bauunternehmer Anton Rieder und der Entwickler von Gewerbeimmobilien Anton Bondi de Antoni.
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Die Immobilienwirtschaft befindet sich in der Krise. Wo der Schuh am meisten drückt, wurde kürzlich beim Immobilienstammtisch Chefstable in Innsbruck erörtert.
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