Ausstellung im Klocker Museum
Wenn Autos versinken und Sterne verschwinden: Das sind die Ruinen des Fortschritts
Die griechische Künstlerin Valentina Karga arbeitet viel mit Textilien und hat für die Ausstellung im Klocker Museum ein lebensgroßes Auto nachgebaut, das im Boden zu versinken scheint.
© David Steinbacher / Mathilde Egitz
Mit erstaunlich unterschiedlichen Mitteln entwerfen Valentina Karga und Christopher Friess im Klocker Museum die Archäologie einer möglichen Zukunft und werfen dabei einen Blick auf die fragilen Grundlagen der Gegenwart.
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