Ärzte-Treffen in Strass
„Traumalounge“: Medizinischer Austausch über Spitalsgrenzen hinweg
Primar Markus Reichkendler (Mitte) mit den Ärzten Marcis Benefelds und Eric Walenta, die einen Vortrag hielten.
© Angela Dähling
Vor sechs Jahren am Bezirkskrankenhaus Schwaz gegründet, hat sich die „Traumalounge“ zu einer wichtigen Plattform für den fachlichen Austausch in der Unfallchirurgie und Orthopädie entwickelt. Bei der jüngsten Auflage in Strass diskutierten junge und erfahrene Mediziner gemeinsam über Fehlstellungen von Hüfte und Knie und deren Behandlung.
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