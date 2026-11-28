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Vor sechs Jahren am Bezirkskrankenhaus Schwaz gegründet, hat sich die „Traumalounge“ zu einer wichtigen Plattform für den fachlichen Austausch in der Unfallchirurgie und Orthopädie entwickelt. Bei der jüngsten Auflage in Strass diskutierten junge und erfahrene Mediziner gemeinsam über Fehlstellungen von Hüfte und Knie und deren Behandlung.