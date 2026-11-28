volume_up Artikel anhören

Bis zu 350 Fleischkässemmeln gehen hier täglich über die Theke, nun gab es dafür auch einen Stockerlplatz beim TT-Voting. Hinter der Metzgerei Wimpissinger in Angath steckt eine lange Familientradition – und mit der 28-jährigen Bettina steht bereits die dritte Generation kurz vor der Übernahme.