Bald in dritter Generation
Platz 3 im Fleischkässemmel-Ranking: Angather Familienbetrieb am Stockerl
Die baldige Nachfolgerin des Betriebs Bettina Wimpissinger zeigt die drittbeliebteste Fleischkässemmel Tirols.
© Alexandra Schallhart
Bis zu 350 Fleischkässemmeln gehen hier täglich über die Theke, nun gab es dafür auch einen Stockerlplatz beim TT-Voting. Hinter der Metzgerei Wimpissinger in Angath steckt eine lange Familientradition – und mit der 28-jährigen Bettina steht bereits die dritte Generation kurz vor der Übernahme.
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