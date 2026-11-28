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Bei dem Konzert der Rap-Superstars RAF Camora und Bonez MC in der Wiener Stadthalle hat ein Mann einer Konzertbesucherin am Freitagabend offenbar K.O.-Tropfen eingeflößt und die Betäubte vergewaltigt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer fand ein Sicherheitsmitarbeiter die sichtlich aufgelöste und augenscheinlich beeinträchtigte 32-Jährige gegen 22.45 Uhr bei den Toilettenanlagen. Er brachte sie zu den Sanitätseinrichtungen und verständigte anschließend die Exekutive.

Bei einer ersten Befragung gab die Frau an, sie habe bei dem Konzert einen Mann kennengelernt und von diesem ein Getränk angenommen. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern. Außerdem klagte die 32-Jährige über Schmerzen im Intimbereich und befand sich weiter in einem beeinträchtigten Zustand. Die Berufsrettung brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie behandelt und auch zur Spurensicherung weiter untersucht wurde.