K.o.-Tropfen eingeflößt: Frau bei Konzert in Wiener Stadthalle vergewaltigt
Bei dem Konzert der Rap-Superstars RAF Camora und Bonez MC in der Wiener Stadthalle hat ein Mann einer Konzertbesucherin am Freitagabend offenbar K.O.-Tropfen eingeflößt und die Betäubte vergewaltigt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer fand ein Sicherheitsmitarbeiter die sichtlich aufgelöste und augenscheinlich beeinträchtigte 32-Jährige gegen 22.45 Uhr bei den Toilettenanlagen. Er brachte sie zu den Sanitätseinrichtungen und verständigte anschließend die Exekutive.
Bei einer ersten Befragung gab die Frau an, sie habe bei dem Konzert einen Mann kennengelernt und von diesem ein Getränk angenommen. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern. Außerdem klagte die 32-Jährige über Schmerzen im Intimbereich und befand sich weiter in einem beeinträchtigten Zustand. Die Berufsrettung brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie behandelt und auch zur Spurensicherung weiter untersucht wurde.
Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West. Die Polizei bat insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hatten, um sachdienliche Hinweise. Auch vertraulich werden diese im Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25300 entgegengenommen. Die Polizei erneuerte in dem Zusammenhang ihre Warnung, von unbekannten Menschen keine Getränke anzunehmen. (APA)