Massive Verspätung
Wattenberger Verein muss nach Problem mit der Post draufzahlen
Irmgard Schafferer (Obfrau), Martina Steinlechner (Schriftführerin) und Bürgermeister Franz Schmadl mit der Herbstausgabe der "Wattenberger Nachrichten".
© ViaChronik Wattenberg
Die Herbstausgabe der „Wattenberger Nachrichten“ wurde laut Verein ViaChronik Wattenberg mit massiver Verspätung zugestellt. Zudem fehlte rund die Hälfte der Auflage, weshalb 180 Exemplare auf eigene Kosten nachgedruckt werden mussten.
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