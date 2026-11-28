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St. Petersburg – Die seit heuer für Österreich antretende Anastasia Potapova hat bei einem Tennis-Einladungsturnier in St. Petersburg ihre unverändert enge Bindung an ihr Geburtsland bekräftigt. „Ich bin im Herzen immer noch Russin“, wurde Potapova von der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zitiert. Demnach betonte die Nummer 28 der Weltrangliste weiters, dass ihr Wechsel der Staatsbürgerschaft Ende 2025 ausschließlich praktische Gründe gehabt habe.

„Jeder vernünftige Mensch versteht, warum ich die Staatsbürgerschaft wechseln musste - um leichter reisen und zu Turnieren kommen zu können. Ich habe schon oft darüber gesprochen, aber es ändert nichts an mir als Person, meinen Gewohnheiten oder meiner Herkunft. Wie man so schön sagt: Man kann das Mädchen aus dem Land nehmen, aber das Land nicht aus dem Mädchen“, sagte die 25-jährige Potapova.