Tennis-Ass Potapova ohne Bekenntnis zu Österreich: „Im Herzen immer noch Russin“
St. Petersburg – Die seit heuer für Österreich antretende Anastasia Potapova hat bei einem Tennis-Einladungsturnier in St. Petersburg ihre unverändert enge Bindung an ihr Geburtsland bekräftigt. „Ich bin im Herzen immer noch Russin“, wurde Potapova von der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zitiert. Demnach betonte die Nummer 28 der Weltrangliste weiters, dass ihr Wechsel der Staatsbürgerschaft Ende 2025 ausschließlich praktische Gründe gehabt habe.
„Jeder vernünftige Mensch versteht, warum ich die Staatsbürgerschaft wechseln musste - um leichter reisen und zu Turnieren kommen zu können. Ich habe schon oft darüber gesprochen, aber es ändert nichts an mir als Person, meinen Gewohnheiten oder meiner Herkunft. Wie man so schön sagt: Man kann das Mädchen aus dem Land nehmen, aber das Land nicht aus dem Mädchen“, sagte die 25-jährige Potapova.
In den vergangenen Jahren haben etliche russische Spielerinnen und -Spieler Nationenwechsel vollzogen. Im Tennis können Russinnen und Russen als Sanktion wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine seit März 2022 nur noch unter neutraler Flagge antreten. Einen flächendeckenden Ausschluss aus dem internationalen Wettkampfgeschehen für Einzelspieler hat es im Gegensatz zu anderen Sportarten aber nie gegeben. (APA)
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