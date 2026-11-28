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Am frühen Samstagnachmittag kam es in Längenfeld zu einem Lawinenabgang im freien Skiraum. Ein 31-jähriger Varianten-Skifahrer aus Tschechien wurde am Rotkogel nahe einer Piste im Grenzgebiet zwischen Sölden und Längenfeld von den Schneemengen mitgerissen und verschüttet. Das Schneebrett hatte sich gegen 13.10 Uhr auf einer Seehöhe von 2710 Metern gelöst und war etwa 20 Meter breit und 100 Meter lang. Laut Leitstelle Tirol alarmierte ein Bergrettungsmitglied die Einsatzkräfte.

Sofort wurde ein großer Einsatz gestartet. Zwei Rettungshubschrauber, Alpin 2 und Martin 8, machten sich umgehend zum Einsatzort auf. Auch die Bergrettung Sölden, der Polizeihubschrauber Libelle und die Lawinenhunde Oberland standen zum Einsatz bereit.