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Am frühen Samstagnachmittag kam es in Längenfeld zu einem Lawinenabgang im freien Skiraum. Eine Person wurde am Rotkogel (2947 Meter) nahe einer Piste im Grenzgebiet zwischen Sölden und Längenfeld von den Schneemengen mitgerissen und verschüttet. Laut Leitstelle Tirol alarmierte ein Bergrettungsmitglied die Einsatzkräfte.

Sofort wurde ein großer Einsatz gestartet. Zwei Rettungshubschrauber, Alpin 2 und Martin 8, machten sich umgehend zum Einsatzort auf. Auch die Bergrettung Sölden und die Lawinenhunde Oberland standen zum Einsatz bereit.