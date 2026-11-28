Gemeinsam angepackt
Manche Narben dürfen bleiben: Seefelder Klosterbräu hat sich nach Brand neu erfunden
Starkes Team: Alois Seyrling und seine Frau Agnes waren immer fest davon überzeugt, dass sie das „Klosterbräu“ wieder aufbauen können. Ein Kunstwerk aus verkohlten Balken mit der Aufschrift „Phönix“ zeugt in der Bar noch von der Feuernacht.
© Rita Falk
Acht Monate nach dem verheerenden Brand steht das Klosterbräu kurz vor der Wiedereröffnung. Die letzten Handgriffe laufen auf Hochtouren. Doch einige Spuren des Feuers sollen bewusst bleiben.
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