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Winterberg – Zum Auftakt des Weltcups der Kunstbahnrodler in Winterberg hat es am Samstag zwei österreichische Siege gegeben. Nico Gleirscher gewann den Einsitzerbewerb der Männer mit zweimal Laufbestzeit. Seine Teamkolleginnen Selina Egle und Lara Kipp waren im Doppelsitzer der Frauen eine Klasse für sich, auch die Gesamtweltcupsiegerinnen waren gleich zweimal am schnellsten im Winterberger Eiskanal. Thomas Steu/Wolfgang Kindl verpassten das Männer-Podium als Vierte knapp.

Gleirscher verwies im ersten Saisonrennen die deutschen Lokalmatadore Felix Loch (+0,126 Sek.) und Max Langenhan (+0,246) auf die Plätze zwei und drei und feierte seinen sechsten Weltcupsieg. "Ich habe gewusst, dass ich schnell sein kann, zweimal Laufbestzeit hier in Winterberg habe ich aber noch nie geschafft. Es ist megacool, genau so kann die Saison starten. Ich nehme mit, dass ich einen brutalen Grundspeed habe. Wenn ich jetzt noch am Start zulege und weiterhin locker rodle, ist in dieser Saison sicher einiges möglich", bilanzierte der Tiroler. Sein Bruder David Gleirscher landete mit einem Rückstand von 0,446 Sekunden auf Rang vier, Kindl wurde Achter, Noah Kallan Zehnter.

Im Doppel verpasste Kindl mit Steu das Podium nur um vier Hundertstelsekunden, auf den siegreichen Schlitten der Letten Martins Bots/Roberts Plume fehlten 0,110 Sekunden. "Wir sind mit der Leistung und dem Ergebnis nicht unzufrieden, wissen wo wir stehen und was es noch braucht. Unterm Strich waren wir heute etwas zu sicher abgestimmt und unterwegs", meinte Steu. Juri Gatt/Riccardo Schöpf kamen auf Rang acht, unmittelbar vor Yannick Müller/Armin Frauscher.

19. Weltcupsieg für Egle/Kipp

In einer eigenen Liga unterwegs waren Egle/Kipp. Das rot-weiß-rote Duo distanzierte die Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz gleich um 0,361 Sekunden und durfte sich über den 19. Weltcuperfolg freuen. "Der erste Weltcup ist immer mit etwas Nervosität verbunden. Wir haben uns im Training aber auf Anhieb sehr wohl gefühlt und gleich unseren Rhythmus gefunden. Es ist fantastisch, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten", sagte Egle. Die zweite österreichische Paarung Lina Riedl/Anna Lerch wurde Siebente.