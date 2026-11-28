Mediengipfel 2026
18. Europäischer Mediengipfel in Seefeld: Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?
Neben spannenden Themen gibt es beim 18. Europäischen Mediengipfel in Seefeld auch prominente Gäste, etwa Schauspielerin Uschi Glas, den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Schauspielerin Nina Proll.
© zu Guttenberg
Geopolitik, künstliche Intelligenz und globale Tech-Konzerne: Der Europäische Mediengipfel bringt Anfang Dezember rund 60 internationale EntscheidungsträgerInnen nach Seefeld. Auch Tirols Innovationskraft steht im Mittelpunkt.
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