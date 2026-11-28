Schwer verletzt
PV-Anlage von Schnee befreit: 70-Jähriger stürzte in Schwendt 5,5 Meter von Hausdach
Ein 70-Jähriger wollte am Samstag gegen 12.15 Uhr die Photovoltaikanlage auf seinem Wohnhaus in Schwendt vom Schnee befreien. Nach Angaben der Polizei stürzte er dabei aus noch ungeklärter Ursache rund 5,5 Meter tief in den Garten.
Der Mann erlitt eine schwere Verletzung am Brustkorb. Trotz seiner Verletzungen konnte er noch selbstständig zu Nachbarn gelangen. Diese alarmierten die Rettungskräfte.
Nach der Erstversorgung wurde der 70-Jährige mit dem Notarzthubschrauber C4 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.