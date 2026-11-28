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Ein 70-Jähriger wollte am Samstag gegen 12.15 Uhr die Photovoltaikanlage auf seinem Wohnhaus in Schwendt vom Schnee befreien. Nach Angaben der Polizei stürzte er dabei aus noch ungeklärter Ursache rund 5,5 Meter tief in den Garten.