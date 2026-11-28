volume_up Artikel anhören

Ruka – Wie Lisa Fettner in Hinzenbach bei den Frauen hat Stephan Embacher am Samstag seinen insgesamt und heuer dritten Einzelsieg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Der Tiroler gewann die erste von zwei Männer-Konkurrenzen in Ruka in Finnland als Halbzeitführender 6,9 Punkte vor dem Schweizer Sandro Hauswirth. Embacher hatte auch beim Saison-Auftakt in Lillehammer gewonnen und war am Tag danach Fünfter. Nach dem nunmehrigen Erfolg ist der 20-Jährige nun alleiniger Weltcupleader.

Auf der nach Willingen zweitgrößten Großschanze im Weltcup erarbeitete sich Embacher im ersten Durchgang mit einem 145-m-Sprung 3,4 Zähler Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Landsmann Maximilian Ortner. Shootingstar Raffael Zimmermann und Jan Hörl als Sechster und Siebenter bzw. mit Abstrichen Daniel Tschofenig als Zehnter waren in Schlagdistanz, auch Clemens Aigner (12.) und der nach einem Heim-Abstecher zur Normalschanze in Ramsau später angereiste Stefan Kraft (18.) schafften es souverän in den zweiten Durchgang.