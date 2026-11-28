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„Cordula Grün“ hat den Wiener Sänger Josh. berühmt gemacht, später tendierte Cordula eher zu Grau und die Songs wurden traurig. Dabei geht es ihm heute besser als vor zehn Jahren. Warum ist das so?

Mit dem Party-Hit „Cordula Grün“ wurde Sänger zum Star. Doch der Erfolg brachte auch Schattenseiten und aus „Cordula Grün“ wurde eine Zeit lang „Cordula Grau“. Wenig Zeit für Freunde, für Beziehungen, für sich selbst – mit der TT spricht der Wiener Musiker über Krise, Therapie und seine familiäre und auch witzige Verbindung zu Tirol.

Wann haben Sie zuletzt gedacht, dass es Ihnen wirklich gut geht?

Josh.: Heute. In der Herbstsonne, bei einem Frühstück in einem Café auf einem Wiener Markt.

Nach „Cordula Grün“ kannten plötzlich alle Ihren Namen. Sind Sie Cordula dankbar?

Josh.: Ja, sehr! Es hat mir viel ermöglicht und viele Türen geöffnet.

Welchen Preis haben Sie für Ihren Erfolg bezahlt?

Josh.: Am meisten damit, dass mein Privatleben sicher ganz anders ist als bei den meisten Menschen. Ich habe sehr wenig Zeit. Das ist für Freundschaften und Beziehungen keine einfache Aufgabe.

Wer singt dann Lieder für dich? So heißt das vierte Studioalbum von Josh. Zwischen Humor und Melancholie mischt er 80er-Jahre-Pop mit Country-Klängen. Live zu hören am 26. April 2027 im Congress in Innsbruck. © philipp Hirtenlehner

Sie haben gesagt, Sie seien nicht jeden Tag bereit gewesen, berühmt zu sein. Was bedeutet das?

Josh.: Musikalisch war ich immer bereit und bin es jeden Tag. Aber je länger ich im öffentlichen Leben stehe, umso mehr geht es auch um meine Person und nicht nur die Musik. Das war einfach ungewohnt am Anfang. Wenn es mir nicht gut geht, dann ist es nicht immer leicht. Aber derzeit fühle ich mich sehr wohl damit. Ich denke, ich kann auch immer besser damit umgehen.

Ihre Frau ist Tirolerin. Wann haben Sie gemerkt, dass Tirol für Sie mehr geworden ist als nur ein Urlaubsziel?

Josh.: Ich denke, vor allem in der Pandemie. Da haben wir eineinhalb Jahre in Innsbruck gelebt. Seitdem ist Innsbruck irgendwie ein ganz besonderer Ort für mich. Ich liebe es dort. Bei meinen Schwiegereltern bin ich mittlerweile auch schon wie zuhause. Das ist für mich als Wiener schon sehr schön, immer wieder dort zu sein, wo andere Urlaub machen. Ich liebe es.

Zusammenhalt: Hinter dem Namen Josh. steckt eine mindestens fünfköpfige Truppe, die ihn bei seinen Auftritten begleitet. Manchmal sind auch mehr MusikerInnen involviert. © philipp Hirtenlehner

Welches Tiroler Wort haben Sie inzwischen in Ihren täglichen Wortschatz übernommen?

Josh.: Ich glaube, „kimm“ anstelle von „komm“. Das sag’ ich manchmal spaßhalber.

Was mögen Sie an Tirolern besonders?

Josh.: Dass sie mich dazu überreden, mit Skiern auf einen Berg zu wandern oder ähnliche Dinge zu tun.

Gibt es etwas, das Sie an Tirolern überhaupt nicht verstehen?

Josh.: Ganz ehrlich? Die Abneigung größeren Städten gegenüber, Sätze wie: „Ich könnte nie in Wien leben.“ Eine Großstadt wie Wien hat schon ihre ganz besonderen Seiten und manchmal nervt es, wenn in Tirol so viel über meine Heimat geschimpft wird.

Johannes Sumpich, mit Künstlernamen Josh., wurde am 22. Juni 1986 in Wien geboren. Mit „Cordula Grün“ schaffte er 2018 seinen Durchbruch. © philipp Hirtenlehner

Wenn Sie einen Song über Tirol schreiben müssten: Wie würde er heißen?

Josh.: „Nacht z’nachts“. Das kommt aus dem Lechtal. Dass es „gestern Abend“ bedeutet, würde ein Wiener niemals verstehen. Da hab’ ich schon bisschen gebraucht.

Sind Sie eher Hüttenwirt, Skifahrer oder Weintrinker auf der Sonnenterrasse?

Josh.: Alle drei zusammen. Ich fahre gerne Ski vom ersten Lift bis Mittag. Und dann was Gutes essen und ein Glaserl Wein in der Sonne.

Was hat Ihnen die Krise genommen und was hat sie Ihnen gegeben?

Josh.: Schwer zu sagen. Gegeben hat sie mir, dass ich heute psychisch gesünder bin als in den letzten 20 Jahren. Weil ich angefangen habe, mich darum zu kümmern.

Johannes Sumpich hat 2021 eine Tirolerin geheiratet und ist seitdem ein bisschen bilingual: „Ich sage manchmal ‘kimm’ statt ‘komm!’“ © philipp Hirtenlehner

Welche Wahrheit über sich selbst haben Sie erst durch Therapie erkannt?

Josh.: Vieles. Man könnte ein Buch darüber schreiben. Ich glaube, ein wichtiges Thema war, dass ich bemerkt habe, dass nicht alle Probleme etwas mit meinem Beruf zu tun haben.

Haben Sie heute mehr Angst vor dem Scheitern oder vor dem ständigen Funktionieren-Müssen?

Josh.: Heute habe ich weniger. Früher war das so schlimm, dass ich nicht schlafen konnte.

Licht und Schatten: Songs von Josh. spiegeln viele Gefühlslagen wider. © philipp Hirtenlehner

Warum entstehen die stärksten Liebeslieder oft aus Verlust und nicht aus Glück?

Josh.: Ich denke, weil das Emotionen sind, die jeder Mensch mal in seinem Leben durchmacht. Im Schmerz und in der Liebe sind wir alle gleich. Egal, was wir sonst so machen. Wenn das Herz wehtut, kann kein materielles Ding einem etwas geben, das sich gut anfühlt. Das finde ich einfach total spannend: wie stark wir Menschen Dinge empfinden können.

Musiker Josh. spielt selbst zahlreiche Gitarren-Arten, sowie Klavier („Bin ein schlechter Pianist“) und hat für sein neues Album so viele Instrumente selbst eingespielt wie noch nie zuvor. © FLORIAN WIESER

Sind die großen Lieben jene, die bleiben, oder jene, die man nie ganz vergisst?

Josh.: Ich glaube, beides.

Sehnsucht spielt in vielen Ihrer Lieder eine große Rolle. Ist Sehnsucht für Sie eher Antrieb oder Belastung?

Josh.: Ich glaube, dass es Antrieb und Belastung gleichzeitig ist.

Welche Lebensweisheit würden Sie Ihrem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mitgeben?