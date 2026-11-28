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Copper Mountain (Colorado) – Das erste Speed-Rennen der alpinen Ski-Männer der Saison ist abgesagt worden. Der Weltcup-Super-G in Copper Mountain konnte wegen Schneefalls und immer stärker werdenden Windes nicht stattfinden, teilte die FIS am Samstag mit. Für Sonntag ist im Skiort in Colorado ein Riesentorlauf geplant.