Speed-Asse müssen warten
Wetter als Spielverderber: Super-G der Herren in Copper Mountain abgesagt
Für Vincent Kriechmayr und Co. war an ein Rennen nicht zu denken.
© GEPA pictures/ Alexander Solc
Copper Mountain (Colorado) – Das erste Speed-Rennen der alpinen Ski-Männer der Saison ist abgesagt worden. Der Weltcup-Super-G in Copper Mountain konnte wegen Schneefalls und immer stärker werdenden Windes nicht stattfinden, teilte die FIS am Samstag mit. Für Sonntag ist im Skiort in Colorado ein Riesentorlauf geplant.
Kommentare